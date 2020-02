Räägi kaasa aasta keeleteo valimisel

Ministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et paljud konkursile esitatud teod on ellu viidud eesti keele aasta egiidi all. „Tegemist on konkursi 14-aastase ajaloo kõige aktiivsema võistlusega,“ ütles Kärtner. „Suur rõõm on näha, et eesti keele aasta, mida mullu tähistasime, on kõnetanud väga paljusid inimesi ning innustanud neid nii tegudeks kui ka tegusid tunnustavateks kauniteks sõnadeks.“