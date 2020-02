Tellijale

Kõik Väätsa kooli klassid esitasid ühe tantsulise kava, mida hindasid kohtunikud. Väätsa põhikooli matemaatikaõpetaja Monika Kirss ütles, et kuna selline tantsuvõistlus oli neil esimest korda, siis oli enne palju elevust, kuidas see välja kukub, kuid pärast olid kõik seda meelt, et nii tore üritus peab koolis tavaks kujunema.