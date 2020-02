Tellijale

N üüd on SOS Lasteküla nime alla koondunud mitu Eesti eri piirkondades elavat peret, kes on avanud oma südame teisest vanemast sündinud lastele. Praegu ootavad armastavaid perevanemaid lapsed, kes soovivad tänavu kolida äsja valminud kodudesse Harjumaal.

SOS Lasteküla kommunikatsioonispetsialist Annika Remmel ütles, et igal aastal eraldatakse Eestis oma vanematest keskmiselt 250 last. «Armastavat kodu vajavaid lapsi on palju rohkem kui peresid, kes oleksid nõus lapsi oma koju kasvama võtma,» sõnas ta.