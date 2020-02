Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel neljapäeval otsustas Türi vallavolikogu teha Paide linnavolikogule ettepaneku algatada kahe omavalitsuse vahel halduspiiride muutmine, millega kaks Paide taga Seinapalu külas asuvat majapidamist läheksid piiri nihutamisega teisele poole maja Türi valla alla.

* Viimased päevad on olnud Koeru keskkoolile eriti rõõmustavad. Pärast mitmekuist remondiaega on peahoone teine ja kolmas korrus saanud uue kuue ning õppetöö jätkub viimaks tavapärastes ruumides. Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin ütles, et koolimaja kolisid nad tühjaks juunis ja remont algas õppeaasta alguses.

* Eesti Pandipakendi ellu kutsutud kampaania ärgitab koole pöörama tähelepanu pandipakendite sortimise ja taaskasutusse suunamise vajadusele. Ettevõtmisega on liitunud ka neli Järvamaa kooli. Järvamaalt on kampaa­niaga liitunud Imavere põhikool, Aravete keskkool, Laupa kool ja Türi põhikool. Laupa kooli direktor Kaarel Aluoja ütles, et nad tegid kampaaniataotluse jaanuaris ära ning kogumiskonteiner lubati kuu alguses kooli toimetada. Kolmapäeva hommikul saigi Aluoja teada anda, et varahommikul käisid koolis kingipäkapikud ja tõid lubatud konteineri, mille lapsed ja õpetajad koos kokku panid ja mis nüüd saaki ootab.

* Veebruari lõpul on Paides kogukonnaõhtu, kuhu on oodatud emad ja isad, kes sooviksid vanemateta jäänud lapse oma hoole alla võtta. Tiina oli esimene ema SOS Lastekülas, kes võttis 2014. aastal kolm vanemliku hooleta õde-venda kasvama oma koju. Nüüd on SOS Lasteküla nime alla koondunud mitu Eesti eri piirkondades elavat peret, kes on avanud oma südame teisest vanemast sündinud lastele. Praegu ootavad armastavaid perevanemaid lapsed, kes soovivad tänavu kolida äsja valminud kodudesse Harjumaal.

* Samal ajal kui apteegireformis pole ikka veel lõplikku selgust ja spekuleeritakse, et 1. aprillist võib suur hulk rohupoode uksed kinni panna, alustas Paide perearstikeskuses teisipäeval tegevust Südameapteek. See on linnas kolmas selle keti apteek.