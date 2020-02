Jändja paisu juures pole kalastajad oodatud

Tellijale

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul andis teada, et nende inimestega võttis mõni aeg tagasi valvetelefoni kaudu ühendust Järvamaa kodanik, kes uuris, kas Pärnu jões tohib meriforelli püüda. „Meie inspektor võttis küsijaga ühendust, et asja selgitada. Vestlusest selgus, et inimene oli ise info Kalanduse teabekeskuse poolt koostatud püügipiirangute kaardilt kätte saanud, aga leidmine ei olnud väga lihtne,“ selgitas ta. „Paljud harrastajad ei ole nimetatud piiranguga aga kursis.“