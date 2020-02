Tellijale

Politsei pressiesindaja Leana Loide täpsustas, et Häirekeskusele teatati liiklusõnnetusest Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee 67. kilomeetril Türi vallas Jändja külas. Esialgsetel andmetel liikus 54-aastane jalgrattur sõidutee keskel ning talle sõitis tagant otsa veok. Veokit juhtis 52-aastane mees.

Sündmuskohal viibiv reporter selgitas, et palgikoormaga veoauto Volvo liiklus Pärnu poolt Türi poole. Volvole vastu sõitnud rekajuht hoiatas raadiosaatja teel 52-aastast meest, et pimedal maanteelõigul on keset teed vänderdamas helkurite ja tuledeta jalgrattal mees.