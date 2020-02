Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hammerbecki põhikooli kaheksanda klassi tüdrukute eestveetav minifirma La´Truffe osutus nädalavahetusel Tallinnas peetud õpilasfirmade laadal väga edukaks: žüriilt tuli lausa kaks eripeemiat. La´Truffe'i liikmed Anne Maria Vaher, Ade-Briana Nurk, Eviita Õisma ja Laura Pilv ütlesid, et nad ei võtnud laadale liiga palju tooteid kaasa, sest teadsid, et seal on lisaks neile palju teisi müüjaid. Suurtel mitmesaja osalejaga laatadel on lihtne kellegi varju jääda. Tüdrukutele tuli hea üllatusena, et nad suutsid siiski žüriile silma jääda.

* Paide jäätmejaama teenuste osutamiseks välja kuulutatud hankele tegi odavaima pakkumuse AS Eesti Keskonnateenused, kes peaks jäätmejaamas ohjad haarama juba märtsis. Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila ütles, et hankele laekus kaks pakkumist. «Mõlemad olid üle esialgu plaanitud eelarvestrateegia mahu, kuid volikogu andis linnavalitsusele loa hankega siiski lõpuni minna ja võitjaga leping sõlmida,» lausus ta. Sellest lähtuvalt kuulutas linnavalitsus hanke võitjaks odavama pakkumuse teinud ASi Eesti Keskkonnateenused, kes vahetab välja Paide jäätmejaama teenindanud ASi Väätsa Prügila.

* Ranged nõuded, keerulised kliimaolud ja linnainimeste pahameel metsaraiete üle on seadnud täbarasse olukorda väikemetsaomanikud, kes näevad pahatihti lahendusena metsamaa müüki. Erametsaliidu juhi Ando Eelmaa hinnangul mõjutab praegune metsadebatt kõige valusamalt maapiirkondades elavaid inimesi. «Viimase viie aasta jooksul on väikemetsaomanikud olnud aktiivsed oma metsamaa müümisel,» lausus ta. « Metsa ostavad kokku agressiivsed hangeldajad ja endise omaniku rahulik majandamine asendatakse intensiivse äriplaaniga.»

* Juba kolm aastat ei ole eletritarbijatel olnud tarvis iga kuu üles märkida voolumõõtja näitu, vaid selle töö teeb ära kaugloetav elektriarvesti. Ent tarbjale mugavamaks muudetud teenusega käivad kaasas omad probleemid: vanad või korrast ära elektroonikaseadmed kipuvad toimima kui segajad ja takistavad näitude edastust.

* Pärnu jõestiku kalapüügipiirangud pole sedavõrd üldteada, nagu need võiksid olla, seda nii puutumatute kalade kui ka keelatud püügikohtade suhtes. Järvamaal on üks eriline koht Jändja kant.

* Elektrilevi tootjaliitumiste arendusjuhi Kaija Haabe ütlust mööda lisandus 2019. aastal Järvamaale 46 elektritootjat, kellest kõik on päikeseelektrijaamad. Uute tulijate koguvõimsus on 3,86 MW. 2020. aasta alguse seisuga on Järvamaal 111 elektritootjat, kes kõik kasutasid taastuvaid allikaid. Taastuvenergia tootmismaht Järvamaal oli 12,3 MW. Suurim taastuvenergiatootja on Enefit Greenile kuuluv Paide elektri- ja küttejaam elektrilise võimsusega 2,1 MW.