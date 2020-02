Riigimetsa lisandus mullu üle 300 km uusi metsateid

Korras ja kvaliteetsed metsateed on vajalikud eelkõige selleks, et metsamaterjali oleks võimalik metsast välja vedada pinnast kahjustamata iga ilmaga, mis on praeguste soojade talvedega eriti oluline. Samuti lihtsustavad need looduskaitsetööde tegemist, kergendavad metsatulekahjude kustutamist ning muudavad mugavamaks looduses liikumise.