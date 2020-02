Kaasaegsed abivahendid aitavad muuta igapäevatoimetused lihtsamaks

Tema sõnul ei teatagi sageli, et igapäevategevuste lihtsustamiseks on loodud palju kasulikke ja uuenduslikke abivahendeid - nii erivajadustega inimestele kui ka eakatele, kes oma tavapäraste toimingutega vahel hätta jäävad.

“Liikumiserivajadustega inimestele ja eakatele mõeldes tasub otsida kingituseks midagi, mis aitaks neil igapäevaselt paremini toime tulla. Haarats, soki jalgatõmbaja, purgiavaja või seljapesija on vaid mõned näited praktilistest kingitustest,” rääkib Kaska. “Samas on tegemist ustavate abimeestega, mis toetavad vanemas eas inimest, kel pole igapäevaseid toiminguid enam nii kerge sooritada.”

Ideid praktilisteks kinkideks

Haarats - käte talitluse ja liigesliikuvuse vähenemise korral on haarats abiks kuni 1 kg kaaluvate esemete haaramisel. Haaratsi käepide on 90-kraadise nurgaga ja lisatoega küünarvarrele.

Abistavad söögiriistad - eakamale kingisaajale sobib tähtpäevaks näiteks kõrge servaga taldrik, kust toit ei lähe söömisel kergesti üle ääre ning mida on mugav kasutada nii abivajajal kui ka teda toitval abistajal. Samuti on võimalik leida kingiks spetsiaalseid joogitopse ja pisut raskemaid lusikaid, kahvleid ja nuge, mida on lihtne käes hoida näiteks neil, kelle käed värisevad. Nupukaks abivahendiks on ka kahe soonega purgiavaja, mis aitab vähendada kasutatavat lihasjõudu ja koormust liigestele. Kaane avamiseks lükatakse purk soonde, selle kaas lukustub ja avaneb lihtsalt purki keerates.

Seljapesusvamm - ovaalne ja soontega käepidemega seljapesusvamm ei ima vett endasse ja on seega kerge ning tasakaalus, isegi märjana. Kaares kuju võimaldab kasutada svammi selja pesemiseks mugavalt ka inimesel, kelle käte liikuvus on vähenenud.

Külma ilma nahahooldusvahendid - külma ilma tarbeks mõeldud pehmendava toimega kätekreemides on palju taimseid õlisid, mistõttu imenduvad need kiiresti, ega tee käsi rasvaseks. Samas niisutavad ja kaitsevad kreemid nahka külmast ilmast tekkivate kahjustuste, naha ketendamise ja kuivamise eest.

Lihtsad kodused treeningvahendid - nii seljavalu kui ka muid lihasvalusid saab leevendada lihtsate kodus kasutatavate vahenditega, mille abil keha päeva jooksul liikumises hoida. Näiteks saab teha kodus harjutusi lintekspanderi ehk kummilindiga. Samuti aitab õlavöötmevalusid leevendada massaažipall, millega valulikke piirkondi masseerida.