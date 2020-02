SOS Lasteküla otsib Järvamaalt emasid ja isasid

Igal aastal eraldatakse Eestis oma vanematest keskmiselt 250 last. Armastavat kodu vajavaid lapsi on palju rohkem kui peresid, kes oleksid nõus lapsi oma koju kasvama võtma.

Juba seitse aastat on SOS Lasteküla missiooniks leida abielupaare, elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda armastavat kodu väikestele särasilmadele. Lastele saab kodusoojust pakkuda oma isiklikus kodus, kuid perevanemaid ootavad ka vastvalminud hubased ja heas asukohas elamispinnad Harjumaal. Need on kodud, kus naabrid ei pruugi teada, et nende kõrval elab SOS pere, kui pere ise sellest teada anda ei soovi.