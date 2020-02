Ulukikahjustused riigimetsas on vähenenud

RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste sõnul tuleneb kahjunõuete vähenemine eelkõige põdra ja punahirve kahjustuste vähenemise arvelt. „Rõõm on tõdeda, et jahimeeste poolt 2019. aastal suurendatud metskitse küttimismahud on hoidnud ka metskitsede põhjustatud kahjustused kontrolli all. Kõigi kolme ulukiliigi osas võib täna oluliste kahjustuste kogumahtu pidada nii metsakasvataja kui ka jahimehe vaatevinklist tasakaalus olevaks,“ lausus Männiste.