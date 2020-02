RMK müüb enampakkumisel ligi miljon kuuse- ja kasetaime

Taimi müüakse partiide kaupa – ühe partii suuruseks on ühe autokoorma mahutavus, mis on kasetaimedel 25 000 tk ja kuusetaimedel 40 000 tk.

RMK lähtub metsataimede kasvatamisel riigimetsa vajadustest. Kvaliteetsete taimede arv sõltub ilmastikust, mistõttu taimede kasvatamist planeeritakse igaks juhuks teatava ülejäägiga, et ka kehva ilmaga aastal oleks piisavalt taimi meie riigimetsadesse istutamiseks. Tänavu istutab RMK riigimetsa üle 21 miljoni taime, millest 10,5 miljonit on männid, 8,5 miljonit kuused ja 2,2 miljonit kased.

„2019. aasta soe ja samas sademeterikas suvi oli meie taimekasvatusele niivõrd hea aasta, et nüüd on meil 560 000 kuuse- ja 400 000 kasetaime üle, mida huvilistele pakkuda. Seetõttu soovimegi need taimed müüa neile, kes neid oma metsauuendamisel vajavad,“ selgitas RMK taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja Esko Krinal.