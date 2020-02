Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Loetud nädalate pärast oleks pidanud Paides algama uue piimakombinaadi ehitustööd. Mitu aastat kestnud ettevalmistused olid tehtud, hanked edukalt läbitud ja paberimajandus korras. Kuu aega tagasi saabus E-Piimale aga kiri firmast, kust pidi tulema suur osa uue tehase tehnoloogiast. Välismaa partner andis teada, et müüs maha selle tehase, mis pidi siinse kombinaadi tarvis seadmeid valmistama. Sellega seoses soovis ettevõte oma varasemat pakkumist muuta niipalju, et E-Piim ei saanud sellega nõustuda. «See tuli nagu välk selgest taevast,» ütles ASi E-Piim Tootmine juhatuse esimees Jaanus Murakas. Murakas selgitas, et nüüd käivad ettevalmistused uue rahvusvahelise hanke väljakuulutamiseks ja kõik see võtab oma aja. Murakas ennustas, et tagasi­löök tähendab kuni aastast nihet.

* Nädala alguses hüüatas rahvusringhäälingu «Hommikutelevisooni» saatejuht Reimo Sildvee statistikaameti läinud aasta detsembri turistide majutusandmetele pilku heites, et Kesk-Eestis ei käi praktiliselt mitte keegi. Statistikaameti värskelt avaldatud turistide 2019. aasta detsembri ööbimisandmetest võib tõesti välja lugeda, nagu oleks Kesk-Eestis turistidele üsna tundmatu kant võrreldes Tallinna ja Harjumaaga. Ent ka Lääne-, Kirde- ja Lõuna-Eesti on pikalt eest ära. Kui selle järgi hinnata Kesk-Eestit kui turismipiirkonda, siis on seis nutune. Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultandi Piret Sihvri meelest pole õige hinnata turismipiirkonna atraktiivsust majutusandmete statistika järgi. «Kuigi Järvamaal on tõesti üksikud kohad, kuhu on võimalik bussitäis turiste ööbima panna, et tähenda see, et turistid maakonna vaatamisväärsusi ei külasta. Statistikaamet korjab ka muuseumidelt külastusandmeid, aga mingil põhjusel neid koos majutusandmetega ei avalda,» põhjendas ta.

* Neljapäeval oli Paide linnavalitsuse saalis suuline enampakkumine, kus haamri alla läksid endise perearstikeskuse hoone, ühetoaline korter Pärnu tänavas ja murutraktor.

* «Kujutage ette 16. sajandi keskpaiga vaadet Rüütli tänavalt kindlusele: valgest paekivist lõunavärav, laagerkastelli müür, selle taga veel 11 meetri kõrgune kastelli müür ja Pikk Herman. See kõik nägi välja suursugune. Nagu Jerusalemm.» Nii maalis Paidest pärit ajaloolane Kalle Kroon sõnadega vaadet, mida keskaegne paidelane võis imetleda ja mis muutus Liivi sõjaga ning haihtus järgnenud Rootsi-Poola sõjaga 17. sajandi alguseks.

* Ilmselt tõuseksid maakonna haridustegelased veidi tagajalgadele, kui teha ettepanek nimetada Järva-Jaani gümnaasium ümber muusikagümnaasiumiks. Aga selle mõttega võib ju vaikselt mängida, kui nii lühikese aja jooksul on koolis tegevust alustanud kaks bändi. Tundub, et see on üksnes algus.

* Anna külast oli keeruline leida inimest, kes tahaks maanteeehituse teemal sõna võtta, kuna Annale on sellel väga negatiivsed tagajärjed. Kui praegu kulgeb Tallinna–Tartu maantee otse läbi Anna, siis uus trass jääb neist umbes kilomeetri kaugusele. Selline muutus võib mitmele Anna ärile saatuslikuks osutuda. Anna kaupluse juhataja Laine Hallika sõnas, et nende puhul läheb seoses uue trassi ehitamisega kõik halvemaks ning küla ei võida maanteest eemale jäämisega mitte midagi. Anna kauplus tuleb pärast uue tee valmimist suure tõenäosusega kinni panna, sest umbes 80 protsenti poe klientidest on läbisõitjad, mitte kohalikud. Väike kauplus ei ela sellist käibe kukkumist üle.