Ettevaatust: teedel on jäide ja ilm kisub tormiseks

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus hoiatab, et kuna ilm on märg, võib teedele tekkida jäide. Ühtlasi kisub ilm õhtupoole tormiseks – riigi ilmateenistus on andnud üle kogu Mandri-Eesti esimese taseme hoiatuse, kuna tuul võib ulatuda 20 m/s.