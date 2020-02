Talitorm säästis Järvamaad

· Pühapäevast kuni vähemalt teisipäevani on Eestis tormisem ilm. Seejuures nii Lääne-Eestile kui ka Harjumaale on antud II taseme tormihoiatus. Tormituuli on oodata üle Eesti.

· Alates pühapäevast (16.02.2020) kuni täna hommikul kella 9-ni on Päästeamet seoses tormiga teinud 53 väljasõitu. Enamus kutsetest on olnud Lääne-Eestis ja Harjumaal, valdavalt on tegu olnud puudega teel ja elektriliinidel, samuti on tuulest tingituna olnud ka lahtiseid katusematerjale. Päästjad on ohu kõrvaldanud.

· Päästjatele on möödunud ööpäev olnud töine, aga arvestades tormist ilma, siis ei ole koormus olnud märkimisväärselt suurem. Tuulepuhangud jätkuvad ja Päästeamet on valmisolekus reageerima.

· Prognoosi kohaselt tormituuled jätkuvad ka esmaspäeval. Esmaspäeval on oodata tugevamat tuult ka Lõuna-Eestis.