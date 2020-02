Riigist, eesti rahvusest, kultuurist ja selle kaitsest

Tellijale

Eks see kummaline ole, et isegi jumalakojas, kuhu inimesed tulevad endasse vaatama ja ennast leidma, on siiski tarvis kogu aeg olla kursis vahelduvate tühiste klikiotsinguil uudisnuppudega. Pastor Jaan Tammsalu võttis asja kokku järgmiselt: «Lülitage oma telefonidest kõiksugu uudiseäpid välja ja tegelege meile antud üürikese elu jooksul vaid nende asjadega, millel on tõeline tähendus.» Olin ja olen temaga täiesti nõus.

Meie riigijuhid on viimasel ajal segi ajanud rahvuse ja riigi. Eesti põhiseaduses on selgelt kirjas, et Eesti riigi esmane ja tähtsaim ülesanne on kaitsta eesti keelt ja kultuuri ning selle kaudu eesti rahvast. Igat eestlast meie väikeses rahvakillus. Minu meelest tegeldakse meil üha enam just riigi kaitsega.