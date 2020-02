Kutsehariduskeskus haris koolinoori

7. ning 14.veebruaril toimusid aga mõlemas õppekohas töötoad, kus õpilased said endale meelepärase kutsevaldkonna erialadega lähemalt tutvuda ja praktilisi oskusi omandada. Näiteks said õpilased kätt proovida logistiku abi ning IT töövaldkonna alal, elektritöödes, valmistada kaunistatud suupisteid, õppida lauakatmist, katsetada auto eriala elektristendi ja korrastada tööriistakasti, sõita traktoriga, ratsutada hobustega, õppida hobuhooldamist ja dekoratiiv-viimistluse nippe, tutvuda teraviljakombaini simulaatoriga jpms.