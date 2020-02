Veinimeistrid kuulutasid välja kümnenda koduveini- ja siidrikonkursi

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuler meenutab, et kui ta 2011. aastal esimest korda Türi lillelaadal žürii laua ees seisis ja esimesi konkursiveine välja kallas, ei osanud ta arvatagi, et teeb sedasama veel ka kümne aasta pärast. “Mõnedki staažikad veinihindajad on hämmeldunud, kui olen neile meenutanud, et tänavu tuleb konkurss juba kümnendat korda. Eks ta nii ole, et hea veini seltsis möödub aeg väga kiiresti,” tõdeb Kuuler.

Kuuler meenutab, et esimesel aastal oli võistlemas 74 veini. “Juba järgmisel aastal osalejate arv kahekordistus ja igal aastal osaleb nüüd üle saja veini ja siidri,” räägib Kuuler. “Kõiki tooraineid ei jõua üles lugedagi – peale tavapäraste õunte-sõstarde-metsamarjade võiks kurioosumitena esile tuua näiteks kõrvitsa, kabatšoki, porgandi, kadaka, kuusevõrsed, sirelid, takeetesed, sidrunväändiku, rohelise tomati,” räägib Kuuler. “Nagu elu on näidanud, siis peale hea tooraine on veel vaja ka head veinimeistrit ja seda me tänavu taas välja selgitama ka hakkame.”

Enamik praegu tegutsevaid ametlikke käsitööveinide tootjaid on alustanud hobitegijana ja toonud oma esimesi katsetusi konkursi hindajate ette. “Finaali jõudmisest ja saadud medalitest innustust saanuna on veini ja siidri tootmist alustanud näiteks Tori Siidritalu, Allikukivi veinimõis ning Uue-Saaluse, Pootsi, Habaja ja Alatskivi veinimajad. Mullune finaal oli eriti edukas – neljateistkümnest finalistist tervelt neli said sügiseks juba aktsiisilao load – Veinimäe, Veinpalu, Aru mõis ja Pindi Veinitalu. Nii vägevat „saaki“ polegi varem olnud,” räägib Kuuler ja innustab kõiki hobitegijaid enda töid konkursile saatma.

Eelmise aasta parimaks koduveiniks valiti Pärnumaalt pärit Airi Elbi mustsõstra-õunavein, tunnustati Haapsalust pärit Urmas Rahuvarmi kirsiveini ning parimate seas toodi välja ka Tallinna hobitegija Aave Priimetsa mustsõstra-aroonia käsitöövein.

Konkursil osalemiseks tuleb kaks korrektselt sildistatud veini või siidrit saata hiljemalt 9. aprilliks Veinivillasse ning tasuda osalusmaks. Aprillis ja mais toimuvad eelvoorud, kus nii veiniekspertidest kui mitteprofessionaalidest koosnev žürii valib pimedegustatsiooni käigus finaali pääsevad veinid ja siidrid. Iga konkursil osaleja saab hiljem lugeda ka žürii arvustusi oma veinide ja siidrite kohta. Võitjad kuulutatakse välja juuli alguses Eesti Väikepruulijate Liidu festivalil.