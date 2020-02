Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi esmaspäeva õhtul Paide linnavalitsuse saalis olnud koosolekul kinnitati, et järgmise aasta septembriks on Posti 12 kinnistul asuv Paide gümnaasium valmis õpilasi vastu võtma, arutletakse praegu alles selle üle, kuidas teha juurdeehitis plaanitust suurem, et kõik lapsed klassiruumi ära mahuksid. Üks muudatus on, et kui seni on plaanitud taastada riigigümnaasiumi Posti tänava poolsele küljele ajalooline piirdeaed, siis sellest soovitakse nüüd loobuda. Kui Posti tänava juurde rajada aed, siis tuleb sealt vanad tammed maha võtta. Kui jätta aed ehitamata, siis jäävad puud alles.