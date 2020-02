Võrkpalli rahvaliiga põhiturniiril põnevust jagub

Matikainen lisas, et põhiturniiril on hetkel liidrid Imavere ja Latter 11 punktiga, kel on omavaheline mäng veel ees ootamas. Lisaks mängivad mõlemad võistkonnad veel ka Järva-Jaaniga, kel on hetkel seitse punkti. Liidritele järgneb neljane seltskond võistkondi – Aravete, Järva vallavalitsus, Koeru ja Ambla - kes kõik on hetkel kogunud kaheksa punkti. Neist üks mäng on pidamata ainult Amblal. Koerul, Vallavalitsusel ja Aravetel on kõigil ees ootamas veel kaks kohtumist, kusjuures see kolmik mängib põhiturniiri viimaseid kohtumisi omavahel.