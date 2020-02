Töötukassa raha jagamise süsteem muutus lihtsamaks ja kiiremaks

Töötukassa maksis eelmisel aastal enam kui 150 000 inimesele ühtekokku üle 358 miljoni euro jagu toetusi ja hüvitisi. Nutikam süsteem aitab vähendada riski, et vigaselt sisestatud andmete pärast mõne olulise toetuse maksmine hilineb.

„Paljudele neist tuhandetest inimestest on makstav toetus ainus sissetulekuallikas, mistõttu on igasugused eksimused ja häired töös lubamatud. Seetõttu oli meie jaoks süsteemi loomisel kõige kriitilisem küsimus see, kuidas tagame igal ajahetkel platvormi stabiilse toimimise ja turvalisuse,“ selgitas süsteemi välja töötanud Finestmedia divisjonijuht Lauri Esko.