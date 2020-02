Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

„Eesti praegused omavalitsused on finantsiliselt tugevamad ja võimekamad kui enne haldusreformi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu nad suudavad võtta aina suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel. Linna- ja vallaelanike jaoks tähendavad võimekamad omavalitsused paremini kättesaadavaid ja kvaliteetsemaid kohalikke teenuseid.“

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks ning selle raha kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, mis võimaldavad katta näiteks õpetajate tööjõukulusid, pakkuda koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid.

Riigihalduse ministril on kavas esitada lähiajal valitsusele ka ettepanek omavalitsuste finantsautonoomia laiendamiseks. „Toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida nad rahaga teha võivad. Kui need vahendid suunata omavalitsustele läbi tulumaksu ja tasandusfondi, tooks see kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse,“ selgitas minister Aab. „Paindlikkuse suurendamine võimaldab omavalitsustel pakkuda oma elanikele enam kohapealsetele vajadustele vastavaid teenuseid.“