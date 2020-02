Tellijale

"Jah, ma saan aru, et on vabariigi aastapäev. Jah, ma saan aru, et peaksin istuma televiisori ees ja vaatama kaitseväe paraadi ja õhtust presidendi vastuvõttu, kuid tänase päeva elavamaks hetkeks oli kindlasti oma silmaga Audi superauto nägemine," kirjutab ta. "Need hääled, see kerekuju...Kevad on vist tõesti käes kui juba sellised nobeautod teedele tuuakse."