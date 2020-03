Eesti võistlustel kasutatakse Winmau märklaudu, mis on tehtud agaavikiududest. Selleks et 60 punkti andev ruut ära ei kuluks, keeratakse traatide taga olevat märklauda. Muide, traadid on kolmnurksed, et nooled eemale ei põrkuks.

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees