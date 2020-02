Tammsaare mälestuspäeval avatakse Vargamäe muuseumi aastanäitus

Muuseumi aastanäitus on väljapanek esemetest, mis on olnud olulised Anton Hansen Tammsaare ja tema lähedaste elus. Asjad aitavad avada romaani „Tõde ja õigus“ algkujude päriselu lugusid. „Väljapanekul antakse sõna esemetele, mis räägivad oma loo 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Kust nad on pärit? Kes oli nende omanik? Millist tõde peidavad endas esemed?,“ ütleb näituse kuraator Siiri Kvell. Näituse staaresemeks on 1878ndal aastal ilmunud piibel, mida luges kirjaniku isa Peeter Hansen, ning millel on kandev roll romaanis „Tõde ja õigus“.