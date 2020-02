Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa ettevõte Truckmaint OÜ plaanib Paide avatud noortekeskuse vastas laiutavale tühermaale ehitada töökoja, lao- ja kontorihoone, mis annaks müksu nii ettevõtte kui ka linna arengule. Truckmaint OÜ tegevjuht Rainer Hanschmidt ütles, et kuigi silmanähtava ehitustegevuseni Paides Jaama 12 krundil on veel pikk tee käia, on neil kindel siht siiski silme ees. «Me ei mahu enam oma senisele pinnale Pärnu tänava ääres ära. Kontor on tillukesele pinnale kokku surutud, töökoda väike, tööliste olmetingimused kesised ja hooviala masinate hoidmiseks piiratud,» põhjendas ta.