Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

„Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime.“