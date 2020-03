Algas PRIA loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt

Uue toetusena saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvate piimalehmade kohta. Kes kasvatab piimalehmi nii mandril kui saartel, võib saada mõlemat toetust eeldusel, et ta täidab mõlema toetuse tingimusi.

Uuendus 2020. aastal on ka see, et mõlema piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul taotlusele loomade arvu ei märgita, piisab taotlemise märkest.