Vabad töökohad: otsitakse ehitajat ja koristajat

Järvamaa Töötukassa osakond vahendab töökuulutusi. Tööd pakutakse nii raamatupidajale kui koristajatele.
Puhastusteenindaja – Paide linn
Pingioperaator – Paide linn, Mündi küla
Köögivilja töötleja/pakendaja – Türi linn
Järkaja – Paide linn, Tarbja küla
Raamatupidaja – Järva vald, Peetri alevik
Lastekaitsespetsialist – Paide linn
Höövelliini operaator – Järva vald, Laaneotsa küla
Koristaja – Järva vald, Imavere küla
Pakenduse meister – Paide linn
Loomakasvatuse töötaja – Järva vald, Vahuküla
Lüpsja – Türi vald
Klienditeenindaja – Türi vald, Türi-Alliku küla
Vanemteenindaja – Järva vald, Koeru alevik
Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik
Turvatöötaja – Türi vald
Lihunik – Järva vald, Müüsleri küla
Ehitaja – Järva maakond
Köögitööline – Türi linn
Müüja – Järva vald, Järva-Jaani alev
Müüja – Türi linn
Köögi abitööline, nõudepesija – Järva vald, Imavere küla
Pakkija – Järva vald, Imavere küla
Tehnik-elektrik – Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mällikvere küla
Tootmistööline – Järva vald, Koeru alevik
Tellimuste käsitleja – Järva vald, Koeru alevik
Vahetuseelektrik-automaatik – Järva vald, Imavere küla
Abikokk – Türi vald, Türi linn
Autoremondilukksepp, mehaanik – Paide linn
Kliendihaldur – Järva maakond
Letiteenindaja – Paide linn
Ettekandja/kelner – Järva vald, Imavere küla, Paiaristi
Muusikaõpetaja – Paide linn, Roosna-Alliku alevik
Hooldaja – Türi vald, Käru alevik
Tegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik
Ketassaeraami operaator – Türi linn