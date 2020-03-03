T, 3.03.2020
Minule oli võit juba Venetsueelas olla ja suure iludusvõistluse võlu kogeda. Eestit kodus kaugel esindanud Eliise Randmaa

Vabad töökohad: otsitakse ehitajat ja koristajat

Töötukassa. Foto on illustratiivne.

FOTO: Mailiis Ollino

Järvamaa Töötukassa osakond vahendab töökuulutusi. Tööd pakutakse nii raamatupidajale kui koristajatele. 

Puhastusteenindaja – Paide linn

Pingioperaator – Paide linn, Mündi küla

Köögivilja töötleja/pakendaja – Türi linn

Järkaja – Paide linn, Tarbja küla

Raamatupidaja – Järva vald, Peetri alevik

Lastekaitsespetsialist – Paide linn

Höövelliini operaator – Järva vald, Laaneotsa küla

Koristaja – Järva vald, Imavere küla

Pakenduse meister – Paide linn

Loomakasvatuse töötaja – Järva vald, Vahuküla

Lüpsja – Türi vald

Klienditeenindaja – Türi vald, Türi-Alliku küla

Vanemteenindaja – Järva vald, Koeru alevik

Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik

Turvatöötaja – Türi vald

Lihunik – Järva vald, Müüsleri küla

Ehitaja – Järva maakond

Köögitööline – Türi linn

Müüja – Järva vald, Järva-Jaani alev

Müüja – Türi linn

Köögi abitööline, nõudepesija – Järva vald, Imavere küla

Pakkija – Järva vald, Imavere küla

Tehnik-elektrik – Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mällikvere küla

Tootmistööline – Järva vald, Koeru alevik

Tellimuste käsitleja – Järva vald, Koeru alevik

Vahetuseelektrik-automaatik – Järva vald, Imavere küla

Abikokk – Türi vald, Türi linn

Autoremondilukksepp, mehaanik – Paide linn

Kliendihaldur – Järva maakond

Letiteenindaja – Paide linn

Ettekandja/kelner – Järva vald, Imavere küla, Paiaristi

Muusikaõpetaja – Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Hooldaja – Türi vald, Käru alevik

Tegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik

Ketassaeraami operaator – Türi linn

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