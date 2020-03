Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel reedel, päev enne hundijahi lõppu, küttisid Järva-Jaani jahtkonna jahimehed arvatava hundi, kes võis mõni päev varem lõpetada ühe kohaliku koera elupäevad. Vaatamata valdavalt lumeta talvele, mis tegi hundijahi peaaegu võimatuks, näitasid Järvamaa jahimehed head eeskuju, küttides hundimahu peaaegu täis.

* Eelmisel neljapäeval oli Aravete keskkooli aulas aleviku kinnisvaraanalüüsi avalik arutelu. Kuigi inimesi oli kohale tulnud 25 ringis, vältas kohati tuliseks kiskunud arutelu poolteist tundi. Ühtlasi selgus, et praeguse seisuga plaanib vallavalitsus uue lasteaiahoone ehitusega edasi minna.

* Paides sellest aastast raske ja sügava vaimupuudega täiskasvanutele hoiu- ja abistamisteenust osutama hakanud MTÜ Me Hoolime Sinust on valmis vastsetes ruumides ulatama abikäe kuni 15 inimesele, et nende hooldajad saaksid käia tööl või lihtsalt puhata.

* Pühapäeva ennelõunal sadas Väätsa ja Paide vahelise kergliiklustee ääres vihma. Tuul oli ka üsna tugev. Seega oleks pidanud kergliiklusteel liikuma heal juhul mõni üksik tervisesportlane. Tegelikult oli teeäär rõõmsat rahvast täis. Kõik ehitasid lumememmesid ja palju teisi kujusid. Kõigest 48 tundi tagasi polnud veel kindlustki, et nii lumevaesel talvel Väätsa lumememmede paar tuleb. Reede õhtul võtsid korraldajad südame rindu ja riputasid Facebooki teate, et pühapäeval läheb lahti. Natukese aja pärast andis ligi pool tuhat inimest teada, et on üritusest huvitatud.

* On juhtunud, et mõni kohalik ettevõtja astub Järvamaa kutsehariduskeskusse sisse ja ütleb direktor Rein Oselinile: «Anna tööjõudu!». Õnneks on ka selliseid ettevõtteid, kes tunnetavad järelkasvu koolituses oma osa. Üks selliseid on Paides asuv Amservi esindus.

* Aprillist alustab Paide piimakombinaadi direktorina tööd äsja Jõgeva külje all Viruvere külas vineerivabriku avanud Randel Veerits. Veerits selgitas, et Viruvere tehas sai paar nädalat tagasi kasutusloa kätte ja sellega loeb ta oma osa seal lõppenuks ning on valmis alustama tööd Paides.

* Suurõppusel Kevadtorm on sõdurite ja sõjatehnika kontsentratsioon Türi vallas selline, mida Järvamaa inimene pole siinkandis kohanud vahest 1944. aastast saati. Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles, et suurteks õppusteks läheb tarvis suuremat ja mitmekesisema maastikuga tsiviilterritooriumi, kui on võimalik kasutada ükskõik millisel kaitseväe harjutusalal.