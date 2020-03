Järva vald jääb teenindama 21 kirjakasti

Asjatu töö vähendamiseks võtab Eesti Post need kirjakastid maha ja Järva valda jääb teenindama 21 kirjakasti. Võrgustikku hakatakse korrastama sellest nädalast.

Kirjakast on see, kuhu inimesed ise kirju postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti tuuakse. Postkastide asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta.