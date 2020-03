Legendaarse piimandustegelase pärandatud haruldane serviis tõstetakse lauale vaid kord aastas

Tellijale

Naiskodukaitse Faceboooki lehel on kirjas, et Naiskodukaitse ajaloohuvilised on seni saanud täisserviisi komplekti imetleda üksnes Soome Lotta muuseumis klaasi taga. "Seda suurem äratundmisrõõm oli, kui ühel Facebooki postitatud pildil nägin ühel pidulaual tervet Naiskodukaitse serviisi koos aurava kohviga," jagas ajalookomisjoni liige Erle.

Tallinnas elav serviisi omanik proua Helle ütles, et võtab serviisi välja üks kord aastas – vabariigi aastapäeval. Võtaks ka teisel korra, 20. augustil, aga siis on ta maal. Serviis jõudis Helle sektsioonkappi 1960ndatel aastatel, kui peretuttav Viljandist, Imavere piimandustegelane Hans Kuus selle tema memmele-taadile pärandas. Seda, kust Hans serviisi sai, Helle ei teadnud öelda. Sektsioonkapis seisis serviis terve nõukogude aja, vabariigi ajal hakkas Helle seda aastapäeva tähistamiseks välja võtma. Kohvi ta küll kohvikannu enam ei pane, sest kohv ei püsi seal ju soe, aga lauale tõstab kohvikannu ikka. Seda, et tegemist on nii haruldase ja väärtusliku serviisiga, Helle ei teadnudki, kuigi 24. veebruari õhtul nõusid pestes on tal ikka alati väheke kõhe tunne olnud.