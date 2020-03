Konkurss: Paide linnameeskond lubab korraldada unustamatu mängupäeva

Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar selgitas, et nad ootavad klassidelt ettepanekuid, milline peaks olema üks äge kodumängupäev. „Laske oma fantaasial lennata ja joonistage meile üks või mitu vahvat pilti, mida teie arvates üks mängupäev peaks sisaldama. Soovime näha nö staadioniplaani, millel on näidatud kõik tegevused, mis sel päeval staadioni ääres peaksid olema,“ täpsustas ta. „On need mõned esinejad, mängud või batuudid, mida iganes tegija fantaasia ka pähe toob.“