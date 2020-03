Järvamaal võib veel erandkorras hunti küttida

Harju, Ida-Harju ja Järva ohjamisaladel jäi jahihooajal küttimata vastavalt 4, 3 ja 1 isendit. Nendes piirkondades on jätkunud huntide tekitatud kahjustused – aasta algusest alates on kokku 11 korral murtud 13 ja haavatud 5 lammast. Lisaks on murtud selles piirkonnas kaks koera.