Paide linnameeskond alustab hooaega: spordidirektor Kams ennustab põnevat hooaega

Nii Kams kui Hunt nõustusid, et tänavusest hooajast rakenduvad solidaarsusmehhanismid peaksid liigatabeli veelgi tihedamaks tegema ning kergeid punkte pole oodata üheltki meeskonnalt. Samuti leiti, et tabeli tipud on end tänavuseks hooajaks väga hästi komplekteerinud ja tiitlitvõitjat ennustada on väga keeruline.