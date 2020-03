Paide linnameeskond alustab hooaega: kogukonnajuht Saar on valmis

Arto Saar ütles: "Kindlasti jätkame nende heade asjadega meil juba olemas on. Fännibussid sõidavad, Paide Rüütlid jooksevad platsile. Pakume võiduteed ja väravalainet teeme ka. Mõned uued mõtted on seoses Paide muusika- ja teatrimajaga - hakkame väikest häälekoolitust tegema fännidele, et ikka igal mängul hääl kostuks!