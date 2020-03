Paia risti saabus täna tulevik

Tellijale

Paia risti tanklas ultakiire laadija avamise võttis Alexela ette suurejooneliselt. Eile ennelõunal kogunes pealinnas mitukümmend elektriautot, et kolonnis Paia risti sõita. Need autod tõmbasid maanteel ka omajagu tähelepanu, sest esindatud olid automaailma prestiižseimad nimed, nagu Mercedes, Porsche, Audi, Tesla.

Adamson selgitas, et tanklakett peab ajaga kaasas käima ja ka tulevikule mõtlema. Ja elektri­autod on kindlasti tulevik. Adamson tõi näite, et kui ta veerandsada aastat tagasi pangaduses töötas, oli Eestis 300 pangakontorit ja kümme sularahaautomaati. Praegu on pangakontorreid 60, kuid sularahaauto­maate 850.