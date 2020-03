Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval avas Alexela oma Paia risti tanklas Baltimaade moodsaima ultrakiire elektriautode laadimispunkti. Kui varem sai tunnise laadimise järel elektriauto sõita 75 kilomeetrit, siis eile avatud laadija suudab täita auto aku viie minutiga sellise hulga elektriga, et sõita 100 kilomeetrit. «Kui sööte siin kiiresti kõhu täis, siis saate juba paarsada kilomeetrit sõita,» ütles AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.

* Juba mitmes Eesti linnas, aga ka väiksemas kohas võib märgata mahukaid metallkonteinereid, mis on mõeldud kasutatud rõivaste, jalanõude, käekottide ja kodutekstiili kogumiseks. Tänavu liitus selle ringlusmajandusprojektiga ka Järvamaa. Koostööprojekti üks pool on Humana ja teine AS Väätsa Prügila ühes kohalike omavalitsustega ning eesmärk kogutud kraam taaskasutusse saata.

* Järvamaal ei näe inimesi tänavatel maskides ringi käimas ega aevastavatele kaasmaalastele kurjalt otsa vaatamas. Ometi on apteegid ja poed käte antiseptilistest vahenditest ja näomaskidest tühjaks ostetud. Paide Selveri Südameapteegi juhataja Ilme Piirisalu ütles, et uut partiid käte desinfitseerijaid on kesklattu oodata 5. märtsiks. «Apteekidesse jõuavad need ehk järgmisel nädalal, aga see pole sada protsenti kindel, sest kuuldavasti on ka tootjad ja sisse­toojad nii suurte koguste hankimisega hädas,» lausus ta.