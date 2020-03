Tule pere, töökaaslaste või sõpradega loodusesse ja saa uusi teadmisi

Hoolimata aastaajast või ilmast on looduses alati midagi uurida, õppida ja avastada. Selleks, et looduse märkamine ning tundmaõppimine ladusamalt sujuks, pakuvad RMK külastuskeskused ja Sagadi looduskool mitmesuguseid loodusõppeprogramme.

„Sel aastal tuleb kevad teisiti, kuna tänavu pakume soodusprogramme mitte ainult lastegruppidele, vaid ka täiskasvanuile. Kuna teemade valik ulatub metsast mereni, siis pered, sõpruskonnad ja töökollektiivid leiavad kindlasti valikust endale sobivaima teema, milles teadmisi loodusest täiendada ja mille taustal ühiselt kvaliteetaega veeta,“ ütles RMK loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt. Programme pakutakse üle Eesti. Spetsiaalselt täiskasvanutele kavandatud soodusprogrammid on olemas Oandu, Ristna, Matsalu ja Pähni külastuskeskustes, kuid ka kõiki teisi programme on võimalik täiskasvanutele kohandada.

Soodushinnaga programmi hind on osaleja kohta ainult üks euro ning programmide arv on piiratud. Tavahinnaga programme saab tellida aastaringselt. Eelregistreerimine on vajalik kõigi, sealhulgas ka seljakotiprogrammide puhul. Loodusõppeprogrammidega saab tutvuda Loodusega koos veebilehel, kust on leitavad ka asukohtade täpsed kirjeldused. Transport toimumiskohta tuleb külastajatel ise korraldada.