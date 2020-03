Lähipäevil tuleb nii väheseid pluss- kui ka miinuskraade

Laupäeva öösel pilvkate pilvkate tiheneb, kuid ilm on olulise sajuta. Tuul pöördub itta 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Hommikupoolikul hakkab Lõuna-Eestis lörtsi ja vihma sadama ning sadu levib edasi põhja poole. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Pühapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, hommikuks sadu hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada vihma või lörtsi. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.