Lennufirma tühistab koroonaviiruse tõttu kõik lennud Milaano ja Verona suunal

Reisijatel, kes reisisid mainitud lennuga, BT630 Milano-Riia, palub lennufirma võtta ühendust Läti haigusleviku tõkestamiskeskusega (Centre for Disease Prevention and Control) või vastavate asutustega oma asukohariigis. Läti haigusleviku tõkestamisekeskus informeerib kõiki erinevate riikide seotud osapooli ka omalt poolt.

Välisministeerium ei soovita Itaaliasse ja teistesse nakkuse riskipiirkondadesse reisida

Arvestama peab, et karantiinirežiim võib geograafiliselt laieneda ja rakendatakse veelgi täiendavalt piiravaid meetmeid. Itaaliasse reisides on suur tõenäosus jääda liikumispiirangute alade mõjusse pikemaks perioodiks. Rõhutame, et piirangute alas on ka Välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud.