Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel reedel registreeris Paide linnavalitsus ASi Tere taotluse algatada detailplaneering endise piimakombinaadi kinnistul aadressiga Prääma tee 11. Planeeringu koostamise eesmärk on muuta hoonestusala ning ehitada uued hooned vastavalt tänapäevastele nõuetele. AS Tere plaan ehitada Prääma teele kunagise piimakombinaadi asemele uus tähendab seda, et lähiaastatel kerkib Paidesse korraga kaks uut piima töötlevat tehast.