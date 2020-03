Veel kahel inimesel tuvastati koroonaviirus

Terviseametis laboris on alates 31. jaanuarist kokku tehtud 350 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti ja Synlabi laborites. Lähimate päevade jooksul luuakse see võimekus ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikumi, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.