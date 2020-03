Türi vallavalitsus on valla hariduselu korraldamisega ummikusse jooksnud. Peamine põhjus on tervikut arvestamata tehtud üksikotsused, millest järjekordne läheb ümbertegemisele, arvestamata seda, kuidas see mõjutab koole, õpilasi, lastevanemaid ja kogukonda.