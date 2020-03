Kui paidelane Silva Nurmik teisipäeval tööle läks, oli tal kaval plaan juba välja mõeldud. Lõunaajal katab ta väikese laua ja üllatab kolleege. Nurmik oli kindel, et peale tema ei tea keegi, et just sel päeval 1970. aastal alustas ta tööd toonases Paide 1. lastepäevakodus.