Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Jaanuari teises pooles tuhisesid «Kodutunde» võttemeeskonna autod Albu külas asuva tillukese Tamme talu ette, et täita üheksa-aastase Marten Mattias Tammeriki unistus kraanist voolavast veest. Saatuse keerdkäikude tõttu Marten Mattiast kasvatav vanaema Eve Nigulis (53) ütles, et just sellest lihtsast ja siirast soovist sai nende elumuutus alguse. «Poisi unistus jõudis mullu mais kirja teel «Kodutunde» meeskonnani. Augustis sain kõne, et meid tullakse vaatama,» lausus ta. Novembris sõitis võttemeeskond juba kohale, et «Kodutunde» jõulusaates Marten Mattiase lugu eetrisse lasta ja annetustega remondiks raha koguda. Nigulis märkis, et enne veel, kui tööd said alata, läks aasta lõpus ja uue algul tõeline möll lahti. «Matu lugu läks rahvale väga hinge ja ühtäkki avastasime end virvarrist, kus telefon helises pidevalt, e-mailile tulid kirjad ning inimesi vooris maja vahet igasuguste abipakkumistega,» lausus ta.