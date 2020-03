Paide linnavalitsus muudab viiruseohu tõttu asutuste töökorraldust

Linnavalitsus otsustas, et raekoja uksed jäävad avatuks. Ametnikel, kelle töö võimaldab, soovitatakse jääda kodukontorisse.

Linnapea kinnitas, et ametnikega kohtumised toimuvad, kui see on hädavajalik aga eelnevalt tuleb aeg kokku leppida telefonil +372 38 38 600.