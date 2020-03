Paide linnapea tegi linnaasutuse juhtidele pöördumise

1. Esmaspäevast on kõik koolid suletud. Homme on koolid avatud kuni toimub õpetajate ja õpilaste instrueerimine distantsõppeks.

2. Lasteaiad on homme veel avatud. Direktoritel palun anda range soovitus, et kui on võimalik, siis jätta lapsed koju. Esmaspäeva osas anname jooksvalt infot.