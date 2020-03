Uuring annab olulist infot haneliste heidutuse erinevate meetmete tõhususe kohta

„Heidutusjahi tõhusust on vaja kindlasti uurida sellepärast, et haneliste populatsioon on aastatega suurenenud ja ületanud juba mitmekordselt kohaliku põllumajanduse taluvuse piiri. Samuti on oht erinevate taudide tekkeks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige ja teraviljatoimkonna esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on mitu olulist põhjust, miks heidutusjahi uuring on vaja läbi viia. Esiteks saadakse projekti raames oluline tagasiside erinevate heidutusmeetmete mõjudest ja võimalusest neid tõhustada. Uuring annab kindlasti ka olulist infot edasiste tegevuste planeerimiseks. Heidutusjahi uuring annab võimaluse koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga viia läbi ka rändel olevate haneliste seiret seoses linnugripi leviku ohuga.

Kevadine letaalne heidutus on kasutusel ka teistes riikides ja haneliste suurenevate populatsioonide puhul on see looduskaitselise meetmena aktsepteeritud. Põllumeeste organisatsioonid tunnustavad keskkonnaministrit ja ametkondi, kes on mõistnud teema tähtsust ja on olnud valmis rakendama meetmeid haneliste heidutuse erinevate võimaluste mõjude hindamiseks. Samuti tänavad organisatsioonid põllumehi, kes on valmis vaatamata pingelistele kevadistele põllutöödele ja lindude heidutamisele võtma vastutuse igapäevaselt panustada ka uuringuks vajalike andmete kogumisse.