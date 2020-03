Rahvarohkete kohtade külastamise asemel hoia tervist riigimetsas

Koroonaviiruse leviku tõttu ei ole soovitatav külastada rahvarohkeid kohti ning avalike ürituste korraldamine on keelatud. RMK soovitab spordiklubi või kaubanduskeskuse asemel minna üksi või perega loodusesse liikuma, et värskes õhus hoida tervist ja tugevdada immuunsüsteemi.

RMK haldab riigimetsas 3100 km tähistatud õppe- ja matkaradu. Loodusrajad on varustatud loodusväärtusi tutvustavate ning looduses käitumise juhiseid sisaldavate infotahvlitega, mis annab suurepärase võimaluse lisaks tervistavale jalutuskäigule ka oma teadmisi loodusest täiendada.

„Just praegu on parim aeg avastada looduses kevade märke. Näiteks on mitmed rändlinnud juba jõudnud talvitumast tagasi Eestisse ning juba mõnda aega on metsas õitsemas näsiniin ja kevadlilled,“ lausus Marge Rammo, RMK külastuskorralduse osakonna juhataja.